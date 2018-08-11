غريفيث: الانتقال السياسي باليمن يتطلب حكومة وحدة

قال المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث في تصريحات نشرت السبت إن عملية الانتقال السياسي في اليمن وإنهاء الصراع الدائر في ذلك البلد "يتطلب حكومة وحدة وطنية".

وأوضح غريفيث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الانتقال السياسي في اليمن "سيتطلب اتفاقا موقعا من قبل الجميع يتضمن أولا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف".

وأضاف أن الأمر أيضا يستلزم "وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها".

ومن المتوقع عقد جلسة مباحثات بجنيف السويسرية في السادس من أيلول/سبتمبر تجمع ممثلين للحكومة المعترف بها دوليا وآخرين لجماعة الحوثيين. وأكد الطرفان المتنازعان المشاركة في محادثات جنيف.

ويشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا منذ خريف 2014، وازداد الصراع حدة بعد تدخل السعودية وحلفاؤها في العام الذي أعقبه.

وتسبب القتال في مصرع أكثر من 10 آلاف شخص حسب منظمات إغاثة دولية بينما يشير تقدير مستقل إلى 50 ألف قتيل.