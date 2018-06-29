غريفيث: نتوقع عودة المتحاربين في اليمن إلى المفاوضات

توقع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عودة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى محادثات السلام.

وقال في لقاء إذاعي ليل الخميس إنه يريد جمعهم خلال الأسابيع القادمة في أبعد تقدير معربا عن أمله في أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم لوضع خطة أمامه حول كيفية استعادة السلام إلى اليمن.

وأوضح غريفيث أنه التقى مؤخرا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن، ومحمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي التي تقاتل الحكومة، مشيرا إلى أن الطرفين أبديا رغبتهما في العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأعرب غريفيث عن اعتقاده بأن مشاورات الأمم المتحدة مع الأطراف المتحاربة أسهمت في منع هجوم كبير على ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان حياة لسكان اليمن.

وقال إن الحوثيين اقترحوا دورا قياديا للأمم المتحدة في إدارة الميناء في حال الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في المحافظة موضحا أن الطرفين "قبلا" ذلك وأضاف:

"في الوقت الحالي ما زلنا نتفاوض حول ما إذا كان دور الأمم المتحدة سيساعد على تجنب هجوم، والأهم من ذلك.. ما إذا كانت مسألة إعادة إطلاق المفاوضات ستعني الهجوم على الحديدة أو تجنب الحرب".

وقال غريفيث إن هناك نحو مليون مسلح يقاتل في اليمن، مشددا على أن مسألة نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع، ستكون مهمة ضخمة، "لكنها تبقى أولوية بالنسبة للعاديين في اليمن".