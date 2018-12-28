غرق سبعة مهاجرين سوريين، وأنقذت سفينة أميركية ثامنهم قبالة سواحل قبرص بعد غرق مركبهم.

وأفاد مسؤولون قبارصة بأن مهاجرا سوريا أنقذ بعدما غرق المركب الذي كان يقله، وأبلغ الشرطة بغرق سبعة مهاجرين آخرين كانوا برفقته، كانوا قد غادروا لبنان بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر على متن قارب اشتروه.

وقال عمال إنقاذ قبارصة إن سفينة شحن ترفع العلم الأميركي انتشلت السوري البالغ من العمر 32 عاما وتم نقله جوا إلى مستشفى في قبرص حيث كان يعاني من انخفاض درجة حرارة جسمه.

وتدفق المهاجرون السوريون بشكل كبير خلال العام الجاري إلى قبرص قادمين من تركيا ولبنان.

وتشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2018 إلى أن قبرص هي الأولى بالنسبة لعدد طلبات اللجوء مقارنة مع عدد السكان، إذ أعلنت أنها تلقت أكثر من 4000 طلب لجوء في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018.