غرق زورق يقل 86 مهاجرا قبالة تونس

قالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة إن زورقا يقل 86 مهاجرا انطلق من ليبيا غرق في البحر الأبيض المتوسط خلال الليل، ما تسبب في فقد 82 مهاجرا ونجاة ثلاثة فقط.



وجاء العثور على حطام القارب مساء الأربعاء قبالة مدينة جرجيس التونسية، بعد يوم من غارة جوية دامية على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا أسفرت عن مقتل 44 مهاجرا على الأقل.



وقالت لورينا لاندو، مدير المنظمة الدولية للهجرة في تونس، إن بعض الصيادين التونسيين عثروا على الزورق الغارق وتمكنوا من انتشال أربعة رجال، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على أي من الركاب الآخرين على متن الزورق.



وتوفي أحد الأربعة، وهو رجل من ساحل العاج، خلال الليل فيما لا يزال الثلاثة الآخرون في المستشفى.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وصل زورق آخر من ليبيا إلى ميناء صفاقس التونسي على متنه 65 شخصا.