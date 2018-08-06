غرامة أميركية بـ765 مليون دولار على HSBC

أعلن بنك "HSBC" البريطاني الاثنين أنه سيدفع غرامة مقدارها 765 مليون دولار بسبب إجراءاته قبل أزمة الرهن العقاري في 2008.

وقال البنك إنه وافق على دفع الغرامة الأميركية الكبيرة بسبب تعاملاته مع أوراق مالية مدعومة بمحافظ الائتمان السكني، وهي نوع من مشتقات الاستثمارات يدمج بين القروض والأوراق المالية وتم بيعه إلى مستثمرين قبل الأزمة المالية في 2008.

وذكر البنك في بيان للنتائج المالية أن "HSBC" توصل إلى تسوية مبدئية لحل القضايا المدنية التي رفعتها ضده وزارة العدل الأميركية والمتعلقة بالتحقيق في عمل البنك في الأوراق المالية المدعومة بمحافظ الائتمان السكني وأنشطة التوريق [تجميع الديون وعرضها لاكتتاب الجمهور على شكل أوراق مالية] من 2005 حتى 2007".

واضاف أنه "بموجب شروط التسوية فسيدفع البنك لوزارة العدل غرامة قدرها 765 مليون دولار".

وأعلن البنك عن تحقيق أرباح في النصف الأول من العام وأعرب عن تفاؤله بشأن التوقعات المستقبلية رغم تأثيرات ارتفاع النفقات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 7.1 مليار دولار بسبب الأسواق عالية النمو خاصة في آسيا والشرق الأوسط.