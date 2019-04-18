أعطال في هاتف سامسونغ القابل للطي

مأزق جديد تواجهه شركة "سامسونغ" التي عرضت مؤخرا هاتفها الجديد القابل للطي المعروف باسم " غالاكسي فولد".

وحسب وكالة "بلومبرغ" فإن الهاتف الجديد لـ "سامسونغ"، الذي عرض مؤخرا للبيع يعاني من خلل في شاشته، بحسب شهادات مستخدمين.

واتضح بعد فحوص أن الطبقة البلاستيكية الواقية تقع من على الشاشة بشكل متكرر ومن دون أي سبب.

وعند معاينتها للهاتف، أجمعت وكالات إعلامية عالمية أن "غالاكسي فولد" يعاني فعلا من نقائص رهيبة على مستوى شاشته القابلة للطي، ومنها "ذا فيرج" و"بلومبيري" و"سي إن بي سي".

وفي ردها على انتقادات المستخدمين ووكالات الأخبار التي أذاعت الخبر، قالت سامسونغ: "تلقينا البلاغات بخصوص مشكلات الشاشة، وسنقوم بفحص الوحدات المتضررة لمعرفة السبب وراء ذلك".

وليست هي المرة الأولى التي تواجه فيها "سامسونغ" متاعب مع هاتف "غالاكسي" إذ تسببت الاختلالات في هاتفها "غالاكسي نوت 7" سنة 2016، بخسائر مالية كبيرة، إذ أدت عيوب في بطارية "نوت 7" إلى اشتعال الهاتف، وتراجعت مبيعاته إلى مستويات رهيبة.