غارة عراقية ضد داعش داخل سورية

نفذت طائرات F16 عراقية ضربة جوية داخل الأراضي السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية الخميس عن مركز الإعلام الأمني وقيادة العمليات المشتركة.

وأضافت أن "الضربة استهدفت غرفة عمليات لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل، كما أسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش وأخرين من ناقلي الأحزمة الناسفة".



وأوضحت أن "هؤلاء الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء خلال الأيام المقبلة داخل العراق".

ولم توضح الوكالة المنطقة التي استهدفتها الغارة أو تاريخها.

يتبع...