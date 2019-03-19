غارة أميركية تسقط متشددين بالصومال

قالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الثلاثاء إن القوات الأميركية شنت غارة جوية في منطقة شبيلا السفلى شرق الصومال قتل فيها ثلاثة متشددين.

وأوضحت القيادة في بيان أن الغارة شنت بالتنسيق مع جهود الحكومة الصومالية لإضعاف تنظيم حركة الشباب المتشددة.

وكثيرا ما تشن الولايات المتحدة مثل هذه الهجمات التي تستهدف متشددين إسلاميين في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

وتسهم هذه الضربات في دعم الحكومة الصومالية المركزية المدعومة من الأمم المتحدة في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت "أفريكوم" في بيانها عن الغارة إنها على علم بـ "تقارير تزعم سقوط خسائر بين المدنيين نتيجة هذه الضربة الجوية ... القيادة الأميركية في أفريقيا ستراجع أي معلومات لديها عن الواقعة بما في ذلك أي معلومات ذات صلة تقدمها أطراف ثالثة".