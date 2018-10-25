غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن طيرانه الحربي قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة بعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، من القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان إن الطيران استهدف "ثمانية مواقع عسكرية في ثلاث قواعد لحماس".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات تأتي بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل من غزة.

وقال ناطق عسكري إن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض الصاروخ. وأضاف أنه لم تسجل أي أضرار حتى الآن لكن تحقيقا يجري حاليا.

وأوضح بيان الجيش أن بين المواقع التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية، معسكرا للتدريب في شمال قطاع غزة وموقعا لصنع وتخزين الأسلحة في الجنوب.

وهي أول عملية لإطلاق صاروخ منذ تصاعد التوتر الأسبوع الماضي على أثر إطلاق صاروخ من غزة دمر منزلا في مدينة إسرائيلية. وردت إسرائيل بسلسلة غارات استهدفت حوالى 20 موقعا عسكريا في القطاع.