غارات إسرائيلية على 'أهداف لحماس'

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات على مواقع لحركة حماس في غزة في ساعة مبكرة من الأحد ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش أن "طائرات مقاتلة قصفت العديد من الأهداف العسكرية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة، إضافة إلى زورقين لحماس".

وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة السبت "وبسبب مواصلة أعمال العنف المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل".

وسقط الصاروخ في حقل في منطقة أشكول الإسرائيلية دون أن يتسبب بإضرار أو إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أنه شن العديد من الضربات على مواقع لحماس في غزة ليلة الجمعة السبت، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع الجمعة.

وقتل 253 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ 2018، غالبيتهم في إطلاق نار خلال تظاهرات أسبوعية على الحدود، والآخرون بقذائف دبابات إسرائيلية أو غارات ردا على أعمال عنف من غزة، في حين قتل جنديان إسرائيليان في الفترة نفسها.

وخاضت إسرائيل وحماس التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد، ثلاث حروب منذ 2008.

وتعتبر الولايات المتحدة حركة حماس منظمة إرهابية.