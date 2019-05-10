مقتل إرهابيين في غارة أميركية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجمعة أن مقاتلاتها شنت غارة ضد أهداف لداعش في الصومال أسفرت عن مقتل أريعة إرهابيين.

وقالت القيادة في بيان إنها استهدفت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، "معسكرا لداعش في جبال غوليس في التاسع من أيار/مايو 2019".

وأضافت القيادة أن "هذه الحملة المقصودة تستند إلى معلومات استخباراتية أفضل وفهم أكبر لأنشطة التدريب والتجنيد لداعش في بونتلاند"، المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال الصومال.

وأشار البيان إلى أن هذه رابع ضربة محددة ضد داعش منذ الـ14 من نيسان/أبريل الماضي.

وجاء في البيان أن "التقييم الحالي لا يشير إلى إصابة أو مقتل مدنيين".

وأعلنت القيادة الخميس مقتل 13 من عناصر داعش في ضربة نفذت الأربعاء في المنطقة ذاتها.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في منتصف نيسان/أبريل، مقتل الرجل الثاني في داعش في الصومال عبد الحكيم دوكوب.

وللتنظيم وجود ضئيل نسبيا في الصومال مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. لكن داعش ينشط خصوصا في بونتلاند (شمال) حيث أقام معسكرات تدريب ومخازن للأسلحة التي مصدرها خصوصا اليمن المجاور.

واندمجت حركة الشباب التي تعد أكبر مجموعة متطرفة في الصومال حتى الآن، رسميا مع القاعدة في 2012. لكن نحو 200 من أعضائها انشقوا وانضموا إلى صفوف داعش.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية زعيم داعش في الصومال عبد القادر مؤمن على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأواخر 2018، قدرت "أفريكوم" عدد مقاتلي داعش في الصومال بما بين 75 و250 مقاتلا مقابل ثلاثة إلى سبعة آلاف مقاتل من حركة الشباب.