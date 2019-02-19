مصر تريد 'حق الدولة' على الإنترنت

تعكف وزارة المالية المصرية على إعداد مشروع قانون "لتحصيل حق الدولة من التجارة الإلكترونية والإعلانات على التواصل الاجتماعي"، حسب ما نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن قانون الضريبة سيشهد إدخال تعديلات لتسهيل التحصيل الضرائب المختلفة: ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وزاد أن وزارة المالية لديها الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة من أجل تحصيل حق الدولة من التجارة الإلكترونية والإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وستتم زيادة الموارد للخزينة من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وزيادة أعداد المكلفين ضريبيا وضبط التهرب في المهن الحرة.

وبسب مؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تأتي مصر في المرتبة 13 عربيا و113 عالميا.