حزن في الفصح.. البابا: لا تدفنوا الأمل

استقبل العالم عيد الفصح المجيد هذا العام بصدمة جراء سلسلة الانفجارات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في سريلانكا ، وأودت بحياة أكثر من 200 شخص.
ويأتي عيد الفصح أيضا بعد أيام من اندلاع حريق ضخم دمر أجراء من كاتدرائية نوتردام في باريس.
لكن، بالنسبة للمسيحيين فإن عيد الفصح هو يوم التفاؤل والأمل، حيث يؤمنون بأن المسيح قد انتصر على الموت بالقيامة بعد الصلب.
ويلقي رجال الدين عظة العيد أمام المؤمنين في باحات الكنائس. حيث تحدث البابا فرنسيس لكل مسيحيي العالم مرسلا برسائل سلام دعا فيها إلى وقف القتال في ليبيا.
وأعرب البابا فرانسيس عن حزنه العميق لتفجيرات سيريلانكا، وحمل شمعة مضاءة في بهو الكنيسة المظلم، داعيا المسيحين "ألا يدفنوا الأمل".
ومع تزامن عيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي هذا العام، توافد آلاف السياح إلى القدس القديمة لزيارة الأماكن المقدسة.
ويسبق عيد الفصح الاحتفال بالجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح، عبر السير على درب الآلام في شوارع القدس القديمة.
وبالنسبة للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي ( الأرثوذوكس)، فإنهم يحتفلون بعيد الفصح الأحد المقبل.(28 نيسان/أبريل).
ومن أبرز التقاليد والعادات التي ترافق عيد الفصح عن الشرقيين، تزيين البيض باللون الأحمر لتمثيل دم المسيح.
ومن العادات الأخرى الهتاف بتحية عيد الفصح، وتزيين المنازل ووضع قبر فارغ في الكنائس.