إعادة 15 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم

وقال مكتب المنظمة في ليبيا في بيان مقتضب "منذ بداية العام 2018، تمكن أكثر من 15 ألف مهاجر من العودة إلى ديارهم في إطار برنامج العودة الطوعية".

كشفت منظمة الهجرة الدولية الجمعة أن أكثر من 15 ألف مهاجر أعيدوا من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية منذ مطلع السنة الحالية.

ومنذ أيام نظام معمر القذافي يصل سنويا آلاف المهاجرين إلى ليبيا على أمل التمكن من الانتقال منها إلى القارة الأوروبية.

وبعد اندلاع الأحداث في ليبيا عام 2011 ساء الوضع ويستغل المهربون الفوضى في البلاد لنقل عشرات آلاف المهاجرين سنويا إلى إيطاليا الواقعة على بعد 300 كلم من الشواطئ الليبية.

وتعرب العديد من المنظمات الدولية وبينها المفوضية العليا للاجئين عن الأسف للظروف الصعبة جدا التي يعيش فيها المهاجرون في ليبيا.

وقامت منظمة الهجرة الدولية عام 2017 بترحيل 20 ألف مهاجر وهي ترغب بأن يكون هذا العدد 30 الفا العام 2018.