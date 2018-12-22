عودة الرحلات الجوية بين اليمن والأردن

أطلقت خطوط الملكة بلقيس للطيران اليمنية السبت رحلات تجارية منتظمة من مدينة عدن الجنوبية إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي التي تشغل مطار الملكة علياء في الأردن، كيلد بنجر إن شركة الطيران الخاصة ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا بين عمان وعدن.

وما زال المطار الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء مغلقا كما هو منذ أن فرض تحالف عسكري تقوده السعودية منطقة حظر طيران بعدما سيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة.

واشترت مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين في الآونة الأخيرة حقوق تشغيل خاصة من شركة الخطوط الجوية الوطنية، التي علقت رحلاتها الجوية إلى صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على المدينة.