عودة الخدمة لفيسبوك وواتسآب وإنستغرام

عادت خدمات إنستغرام وفيسبوك وواتسآب للعمل بعد تعطلها عند عدد من المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم الأحد.

وتعذر على المستخدمين الدخول على الموقع الرئيسي لفيسبوك، ولم يتمكنوا كذلك من تحديث شريط الأخبار وإرسال واستقبال الرسائل على واتسآب.

وأعلن متحدث باسم شركة فيسبوك أن الخدمة عادت مجددا وقدم اعتذارا، ولم يشر إلى أسباب معينة تقف وراء العطل.

وكان مستخدمو الوسائط الاجتماعية الثلاث قد واجهوا مشكلة مماثلة الشهر الماضي استمرت أكثر من 24 ساعة.

يذكر أن فيسبوك كانت قد استحوذت على إنستغرام في 2012 وواتسآب في 2014.