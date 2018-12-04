عودة التمثيل الدبلوماسي الأميركي للصومال

أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء إعادة إنشاء وجود دبلوماسي دائم لها في الصومال لأول مرة بعد غياب دام 27 عاما.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان إن التمثيل الدبلوماسي الأميركي عاد إلى مقديشو في الثاني من كانون أول/ ديسمبر بعد سحبه منذ 1991.

وأكدت أن إعادة التمثيل الدبلوماسي تعتبر خطوة هامة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بعد الاعتراف بالحكومة الاتحادية الصومالية منذ 2013.

وأشارت ناورت إلى أن السفير دونالد ياماموتو وفريق عمله يتطلعان للعمل من أجل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت ناورت "إن عودة الولايات المتحدة تدل على الالتزام الأميركي بدفع الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية التي تصب في مصلحة البلدين".