عواصف قوية تضرب وسط أميركا

تشهد المناطق الواقعة وسط الولايات المتحدة أحوالا جوية سيئة تصاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة قد تسبب فيضانات ورياح عاتية وبرد بحجم كبير.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية في ولاية ميزوري بأن العواصف التي ترافقها أمطار غزيرة تزيد من احتمال وقوع فيضانات يوم الثلاثاء المقبل الذي يتوقع أن يشهد موجة جديدة من الأمطار الغريرة.

وهناك فرص في أن تُحدث الرياح أضرارا وسقوط برد بحجم كرات الكولف ظهر وليل السبت، وفق خدمة الأرصاد.

ويتوقع أن يشهد شرق ولاية أيوا، ضبابا كثيفا فيما يرتقب أن تضرب عواصف قوية المنطقة.

ومن المرجح أن تتوسع دائرة المناطق التي تهددها الأحوال الجوية السيئة السبت لتشمل ولاية تكساس وجنوب ولاية مينيسوتا، وفق شبكة CNN التي أشارت إلى أن التهديد الأكبر يحدق بالمناطق الممتدة من وسط حتى شمال تكساس باتجاه ولايات أوكلاهوما وأركنسو ولويزيانا.

وأوضحت CNN أن أكثر من 40 مليون شخص يقعون في المناطق التي تهددها الأحوال الجوية السيئة يوم السبت، إلى جانب 13 مليونا آخرين يوم الأحد.

ومنذ صباح الجمعة، تم الإبلاغ عن وقوع 34 زوبعة وسط البلاد سجلت في ولايات كانزاس ونبراسكا وتكساس.