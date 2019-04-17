عواصف جديدة تهدد 118 مليون شخص

تنتظر عدة مناطق في وسط وجنوب وشمال الولايات المتحدة عواصف رعدية وأعاصير بداية من الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وحسب موقع "أكيو ويذر" المختص بالأرصاد فإنه من المتوقع أن يتأثر بهذه الموجة الجديدة من سوء الأحوال الجوية حوالي 118 مليون شخص.

وكان إعصار اجتاح مناطق في جنوب الولايات المتحدة قبل أيام، ما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وتضرر عدد كبير من المنازل.

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وتوقعت تقارير حدوث أعاصير خلال الموجة الجديدة لكن أقل عددا من تلك التي حدثت خلال الموجة السابقة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف شديدة يتوقع أن تضرب الأربعاء مناطق من جنوب شرق أوكلاهوما إلى أقصى غرب أركنسو وشمال تكساس ووسطها.

وأشارت إلى أن أكثر المدن المعرضة للخطر هي دالاس وأوستن وأوكلاهوما سيتي.