أبرز ما بحث عنه العرب على غوغل في 2018

أعلنت غوغل أخيرا نتائج أكثر المواضيع بحثا عبر محركها للعام 20118.

ونشرت الشركة أبرز النتائج للدول العربية، والتي ضمت السعودية والإمارات ومصر، حيث كانت نتائج الثانوية العامة في مصر وجمال خاشقجي من أبرز مواضيع البحث.

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وكان للبحث عن مواضيع تتعلق بالشؤون الهندية نصيب في الإمارات.

وهذه أبرز نتائج البحث العربية:

السعودية