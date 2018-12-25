أبرز ما بحث عنه العرب على غوغل في 2018

أعلنت غوغل أخيرا نتائج أكثر المواضيع بحثا عبر محركها للعام 20118.
ونشرت الشركة أبرز النتائج للدول العربية، والتي ضمت السعودية والإمارات ومصر، حيث كانت نتائج الثانوية العامة في مصر وجمال خاشقجي من أبرز مواضيع البحث.
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وكان للبحث عن مواضيع تتعلق بالشؤون الهندية نصيب في الإمارات.
وهذه أبرز نتائج البحث العربية:
السعودية
1- العنوان الوطني
2- جدارة
3- حلول
4- جمال خاشقجي
5- نون
6- نظام نور برقم الهوية
7- انتهاء الإقامة
8- طقس جدة
9- رايات
10- كلام أصفر
مصر
1- نتيجة الثانوية العامة 2018
2- ليفربول
3- دعم مصر
4- مسلسل نسر الصعيد
5- معرفة اللجنة الانتخابية
6- جمال خاشقجي
7- أوقات الصلاة
8- رمضان 2018
9- نتيجة دبلوم الصنايع
10- المعلمون أولا
الإمارات
1- كأس العالم
2- الدوري الهندي الممتاز
3- سريديفي كابور
4- بريانكا شوبرا
5- مؤشر جوازات السفر
6- لعبة فورتنايت
7- سعر البيتكوين
8- الهيئة الاتحادية للضرائب
9- سعر العملة الهندية
10- برواز دبي