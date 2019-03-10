عندما تموت النجوم

هل تعلم أن الكواكب تولد وتموت هي أيضا؟

هذه هي دورة الحياة التي تمر بها الكواكب:

من صفر إلى عمر 100 ألف سنة

في البداية، يولد النجم، فالكوكب ابن النجم وتابعه، وحوله يدور.

يولد النجم بعد أن تنكمش غيمة غاز بالغة البرودة. تأخذ الغيمة شكل فطيرة كثيفة من الغاز في مركزها كرة.

من عمر 100 ألف إلى مليون سنة

تتحول الفطيرة إلى نجم طفل يمتص الغبار. يبدأ باللمعان، وينفث الغازات من قطبيه.

من عمر مليون إلى 10 ملايين سنة

في مدار النجم، تتجمع ذرات الغبار وتتحول إلى حبيبات. بعدها، تندمج حبيبات الغبار وتكبر.

من الغبار الكوني يولد كوكب. يعيش الكوكب طفولة قاسية مليئة بحوادث التصادم مع غيره من الأجسام. قد يتفتت بالاصطدام وقد يندمج وقد يكبر.

من عمر 10 ملايين إلى مليار سنة

يدخل الكوكب مرحلة الفتوة، ولا يعرف الهدوء!

يتحرك في فضائه بنشاط، ويركل كل ما في طريقه إلى مدارات أخرى!

من عمر مليار إلى 10 مليارات سنة

هو الآن كوكب شاب يستقر في مداره.

كواكب مجموعتنا الشمسية شابة لا يتجاوز عمرها 4.6 مليار سنة!

من عمر 10 مليارات إلى 11 مليار سنة

تشيخ النجوم وتتحول إلى عمالقة حمر.

يصغر قلب النجم. يلتهب أكثر فأكثر. ويأكل الكواكب القريبة.

سيحدث هذا للشمس.

من عمر 11 مليار إلى 13 مليار سنة

النجم الأحمر العجوز يحرق كل في قلبه من وقود. تنفضّ من حوله حلقات الغاز، ويتحول إلى نجم أبيض قزم.

عندها، يموت النجم. تسبقه كواكبه إلى الموت، فهو يأكلها في احتضاره الأخير.

هذا مصير الشمس بعد ثمانية مليارات سنة.

لكن، النجوم العملاقة جدا لا تموت بهدوء. تنفجر وتتشكل من رفاتها نجوم جديدة.

لتلمع بين الركام شرارة خلق جديد.