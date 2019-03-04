عمرو واكد: هددوني بالسجن

قال الفنان المصري عمرو واكد الاثنين إنه مهدد بالقبض عليه في حال عودته إلى مصر.

ونشر واكد الموجود خارج البلاد تغريدة على تويتر قال فيها، إن الأمور لن تسير معه على ما يرام إذا عاد للبلاد.

وأضاف الفنان المعروف بمواقفه المساندة للثورة أنه قد أبلغ بصدور حكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة، وأن طلبه في الحصول على نسخة من الأحكام رفض لعدم التصديق عليها حتى الآن.

وأشار واكد إلى أنه خارج مصر منذ شهر أيار/مايو الماضي، وقد تم رفض تجديد جواز سفره.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية المصرية أي تصريح رسمي يتعلق بتصريحات الفنان واكد.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن واكد رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة التي تستهدف مد الفترات الرئاسية، ورفضه أحكام الإعدام التي نفذت بحق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام المصري.