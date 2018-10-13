بالفيديو.. جدارية آشورية للبيع بمزاد في نيويورك

ويبلغ ارتفاع الجدارية، وهي عبارة عن نحت نافر، 223 سنتمترا وعرضها 195 سنتمترا.

أعلنت دار مزاد "كريستي"/ (Christies) أنها ستبيع جدارية آشورية عثر عليها في قصر ملكي أشوري في العاصمة نمرود الواقعة قرب الموصل شمال غرب العراق، ويعتقد أنها تعود للفترة 883-859 قبل الميلاد.

ويجري المزاد على الجدارية في نيويورك في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقول رئيس قسم الآثار العالمية في دار كريستي جي ماكس بيرنهايمر في تصريحات صحافية إن هذه الجدارية "بلا شك هي أبرز ما وصل إلى السوق منذ أكثر من جيل من حيث أسلوبها الفني وحالتها وموصوعها".

وقد حصل مبشر أميركي على هذه الجدارية قرب الموصل عام 1958.

وتتوقع وسائل إعلامية أن تباع الجدارية بأكثر من 10 ملايين دولار، لصالح الجامعة اللاهوتية في فيرجينيا.

وتصور الجدارية الكائن الأسطوري "العفريت المجنح" يحمل دلوا ومجسما مخروطيا ويرمز لحماية الملك وتعزيز خصوبته.