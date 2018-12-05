عمرها 107 أعوام.. وفاة عميدة يوتيوب

طبخت الكاري والبرياني والبيض المخفوق والأرز بطريقتها الخاصة، ونشرت مقاطع فيديو لمأكولاتها على يوتيوب، فجذبت مئات الآلاف وذاع صيتها في الهند والعالم، قبل أن تمرض في الشهور الأخيرة وتتوارى عن الأنظار.

الهندية كاري ماستاناما التي يعتقد أن عمرها 107 أعوام وأنها أكبر نجوم يوتيوب عمرا، توفيت الإثنين في منزلها بقرية غوديفادا جنوب الهند.

قناتها Country Foods على يويتويب وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من مليون و200 ألف مشترك.

تمكنت من إنشاء القناة بمساعدة حفيدها عام 2016، ثم تزايدت شعبيتها مع تقديمها المزيد من الأطعمة التي نالت إعجاب المزيد والمزيد.

تظهر ماستاناما على قناتها وهي تطبخ الطعام وسط الحقول مستخدمة أوان بسيطة وقطع الحطب.

قدمت ماستاناما، التي تضاعف عدد مشتركي قناتها خلال العامين الماضيين، العشرات من مقاطع الفيديو عن مأكولات محلية حققت مشاهدات بالملايين.

هذا المقطع لطبخ الأرز بطريقتها حقق أكثر من 15 مليون مشاهدة:

فيديو "دجاجة البطيخ"، أحد أشهر مأكولاتها، حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة:

موقع "تايمز أوف إنديا" ذكر أن نجمة يوتيوب الراحلة عانت خلال فترات حياتها، فقد فقدت زوجها وهي بعمر 22 عاما، وكذلك فقدت أربعة من أطفالها الخمسة بسبب الكوليرا.