عمان: نسعى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

قالت سلطنة عمان الجمعة إنها تعمل على "تهدئة التوتر" بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أعلنت طهران أنها غير مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن.

وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله وفق ما نشرته وزارته على تويتر، "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران".

وأشار الوزير إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره"، مؤكدا أن الطرفين الأميركي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

ولم يكشف الوزير الأطراف الأخرى المعنية بالاتصالات.

وكان الوزير العماني قد اجتمع في طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين.

يذكر أن التوتر بين طهران وواشنطن بلغ أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة "تهديدات إيرانية حقيقية".

وللسلطنة علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران واضطلعت بوساطة مهمة في المناقشات التي أدت إلى الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في فيينا في تموز/يوليو 2015.

لكن العلاقات تدهورت بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وتهدد طهران بالتخلي التدريجي عن اتفاقية فيينا إذا لم يسمح لها الشركاء الآخرون في الاتفاقية بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقطعت إيران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1980.