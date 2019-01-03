ظريف: عمان أخبرتنا مسبقا بزيارة نتانياهو

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن سلطنة عمان أطلعت إيران مسبقا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمسقط في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يعترف فيها مسؤول إيراني بأن طهران كانت على اطلاع سلفا بزيارة نتانياهو إلى مسقط.

وأضاف ظريف في حواره مع صحيفة همشهري الإيرانية، نشر الخميس، أن رد إيران على عمان كان أن هذه الرحلة لا تتماشى مع مصالح عمان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد فسرت الزيارة، على أنها إنذار أو رسالة لإيران، من خلال القنوات الدبلوماسية العمانية في طهران.

وكشف ظريف في مقابلته، أن عمان أبلغت طهران بما حدث، وأكدت لإيران أن زيارة نتنياهو ليست "ضد مصالح إيران"، قائلة إن عمان وإيران لا ينبغي بالضرورة أن يشتركان في نفس الرأي حول كل القضايا.

وقال ظريف في المقابلة أن إيران لا تسعى لتدمير إسرائيل، مؤكدا بذلك على نفس التصريح الذي أدلى به في 22 كانون الثاني/ديسمبر المنصرم، خلال حواره مع صحيفة "لي بوينت" الفرنسية.

وبعد رحلة نتنياهو، أعرب مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى عن استيائهم من قرار عمان باستضافة الزعيم الإسرائيلي.

وتعتبر عمان من الدول العربية القليلة في منطقة الخليج الفارسي التي حافظت خلال السنوات الأربعين الماضية على علاقات طبيعية دون توترات مع الجمهورية الإسلامية.

وفي السنوات الأخيرة، تحسنت العلاقات بين عدة دول عربية وإسرائيل على عكس رغبات طهران.