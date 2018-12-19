مانشستر يونايتد يعين لاعبا سابقا له مدربا مؤقتا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي غونار سولسكاير مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسم الحالي، غداة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية النتائج السيئة.

وكانت تتردد أسماء أربعة مدربين لتولي مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو، وهم الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ماوريسيو بوشتينو، والإيطالي ماوريسيو بوشتينو، والإنكليزي إيدي هويي.

لكن النادي لم يعلن أيا من هؤلاء.

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ونقل بيان للنادي عن المهاجم السابق الذي كان يتولى حتى الآن تدريب نادي مولدِه النرويجي، قوله "مانشستر يونايتد هو في قلبي والعودة بهذا الدور أمر رائع. أتطلع قدما للعمل مع التشكيلة الموهوبة التي لدينا، الجهاز الفني، وكل من في النادي".

وكان مانشستر يونايتد قد خسر آخر مباراة له أمام غريمه التقليدي ليفربول المتصدر 1-3 الأحد، ليبتعد عنه بفارق 19 نقطة في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.