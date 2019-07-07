علميا.. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 في المئة؟

أعلنت إيران خرق الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ مع دول غربية، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من الحد المسموح لها به في الاتفاق وهو 3.67 في المئة، ماذا يعني ذلك؟ وكيف يتم تخصيب اليورانيوم؟

يحتوي اليورانيوم الخام المستخرج من المناجم على نسبة 1 في المئة من أكسيد اليورانيوم، وهي المادة الأولية المطلوبة لعملية إنتاج الطاقة.

يعالج اليورانيوم بمواد كيميائية أخرى لاستخراج أكسيد اليورانيوم وصناعة ما يعرف بـ"الكعكة الصفراء" وهي مسحوق يحتوي على 80 في المئة من أكسيد اليورانيوم.

قبل استخدام اليورانيوم في المفاعلات النووية أو القنابل، يجب تخصيبه أولا، وذلك لأن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على كمية قليلة جدا من نظير "اليوارنيوم-235" الذي تنشطر نواته بسهولة نسبية لإنتاج كمية كبيرة من الطاقة.

و"اليورانيوم-235" هو صورة من اليورانيوم عددها الذري 235 ويختلف عن اليورانيوم الطبيعي ذي العدد الذري 238 في عدد النيوترونات فقط داخل النواة.

اليورانيوم الخام يحتوي على 0.7 في المئة فقط من نظير "اليورانيوم –235"، والباقي يتكون من "اليورانيوم -238".

لتخصيب اليورانيوم، يتم تحويل "الكعكة الصفراء" إلى غاز يسمى "يوارنيوم هيكسافلورايد"، ثم يدخل إلى أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة عالية جدا ينتج عنها خروج "اليورانيوم -238" وبقاء "اليورانيوم-235" ذي الوزن الأخف.

واليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية يكون مخصبا بنسبة 4 في المئة، لكن لصناعة أسلحة نووية يجب أن يكون مخصبا بنسبة 90 في المئة.

ونص الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول غربية عام 2015 على ألا تزيد نسبة اليورانيوم المخصب لدى إيران على 3.67 في المئة، لكنها أعلنت أنها سترفع هذه النسبة.

ولا يوجد مانع تقني لدى إيران من الوصول إلى هذه النسبة.

وتستهلك المراحل الأولى من التخصيب معظم الطاقة والجهد وكلما ارتفعت نسبة التخصيب كلما أصبحت العملية أسهل.

ويذهب نصف المجهود المبذول لتخصيب اليورانيوم إلى 90 في المئة في رفع نسبة التخصيب من 0.7 في المئة إلى 4 في المئة.

وبعد الوصول إلى نسبة تخصيب 20 في المئة، وهو ما يعرف باليورانيوم عالي التخصيب، تكون المهمة نحو استخدام اليورانيوم في إنتاج أسلحة نووية قد أنجزت بنسبة 90 في المئة.

وكلما زادت نسبة تخصيب اليورانيوم، كلما قلت الكمية التي تستخدم منه لإنتاج أسلحة نووية، فلصناعة سلاح نووي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، تستخدم كمية منه تقدر بـ400 كيلوغرام، بينما تنخفض الكمية إلى 28 كيلوغرام عند استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة.