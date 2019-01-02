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علوم و تكنولوجيا

علماء ينجحون في خلق تواصل بين ثلاثة أدمغة

نظام BrainNet تقنية مبتكرة للتواصل بين البشر

نجح علماء أعصاب في الربط بين أدمغة ثلاثة أشخاص ما سمح لهؤلاء بتبادل الأفكار من دون الحاجة إلى النطق بكلمات.

وتم تحقيق التواصل من خلال دمج رسوم كهربائية للدماغ (EEGs) لتسجيل النبضات الكهربائية التي تشير إلى نشاط الدماغ، والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) الذي يعمل على تنشيط الخلايا العصبية باستخدام حقول مغناطيسية.

ويقول الباحثون وراء التجربة إن النظام الذي أطلقوا عليه اسم BrainNet قد يستخدم في وقت لاحق لربط العديد من الأدمغة في آن واحد وحتى عبر الانترنت.

ويرى الباحثون أن BrainNet يمكنه أن يكشف المزيد عن طريقة عمل الدماغ البشري إلى جانب الطريقة الجديدة للتواصل المباشر بين الأفراد والتي لا تتطلب التدخل الجراحي.

وكتب الباحثون وهم من جامعة كورنيل الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي "نقدم BrainNet وهو بحسب علمنا، أول طريقة لتواصل عدد من الأشخاص من خلال تواصل مباشر بين الأدمغة من دون تدخل طبي من أجل التعاون على حل مشاكل".

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