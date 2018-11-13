علماء: مادة طبيعية تقاوم الشيخوخة

كشفت نتائج دراسات قام بها باحثون في جامعة مينيسوتا ومؤسسة "مايو كلينيك" إمكانية إبطاء الشيخوخة وإطالة العمر وتحسين الصحة بواسطة مادة طبيعية تسمى Fisetin.

وتوجد هذه المادة في العديد من الخضروات والفاكهة مثل التفاح والفراولة والخيار والبصل، وقد تم إثبات فعاليتها في تجارب أجريت على فئران مسنة، حسنت من صحتها وأطالت عمرها.

وقال موقع كلية الطب في جامعة مينيسوتا إن الناس ومع التقدم في العمر، يحدث لديهم تراكم للخلايا التالفة في الجسم، ومع تراجع قدرة الجهاز المناعي على إزالتها، يحدث تدهور في الأنسجة.

واكتشف الباحثون أن المركب Fisetin يساعد في تقليل معدل الخلايا التالفة في الجسم.

وقال بول روبينز، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة مينيسوتا، إن هذه النتائج تشير إلى أن بالإمكان تمديد الفترة التي يتمتع فيها الشخص بالصحة حتى نهاية الحياة "لكنه أشار إلى أن أسئلة عديدة يجب الإجابة عليها، مثل "ما هي الجرعة الصحيحة" التي يجب تناولها؟