علاج رخيص للمصابين بالسكري من النوع الثاني

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن فيتامين "c" يساعد على خفص معدلات السكر لدى المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ديكين الأسترالية أن تناول 500 مليغرام من الفيتامين مرتين يوميا يخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، ويقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات للمرضى من هذه الفئة.

وقال البروفيسور غلين ويدلي قائد فريق الدراسة، إن السكر انخفض بنسبة 36 في المئة بعد الوجبات لدى المشاركين في الدراسة.

وأكد أن هذه النتائج مبشرة لأن زيادة السكر في الدم تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض.

وأوضح البروفيسور أن فيتامين "c" يمكن أن يكون علاجا إضافيا رخيصا ومريحا وفعالا، إلى جانب الأدوية الأخري للسكري.