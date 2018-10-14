علاء الدين يعود إلى السينما في مايو

أعلنت شركة ديزني أنها ستطرح فيلما سينمائيا يحكي قصة علاء الدين والمصباح السحري في الـ24 من أيار/مايو المقبل.

وقالت ديزني إن الفيلم الذي جرى تصويره في بريطانيا والأردن هو من إخراج جاي ريتشي وبطولة الممثل ويل سميث في دور الجني، ومينا مسعود في دور علاء الدين، وناعومي سكوت في دور الأميرة ياسمين.

وطرحت ديزني إعلانا ترويجيا لفيلمها الجديد على موقع يوتيوب قائلة إنه يتضمن إعادة تسجيل الأغاني الأصلية للفيلم إضافة إلى أغنيات جديدة.

وعبر سميث عن حماسه للعب دور الجني قائلا عبر حسابه على موقع أنستغرام: "أخرجوني!! أتلهف أن تروني وأنا أزرق!" في إشارة إلى لون جني المصباح السحري.