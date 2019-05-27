'علاء الدين' يتصدر إيرادات السينما في أميركا

تصدر الفيلم الخيالي الجديد "علاء الدين" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 86.1 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز دخله 100 مليون دولار بحلول يوم الاثنين، بينما بلغت مبيعات الفيلم 207 مليون دولار على مستوى العالم.

الفيلم من إنتاج ديزني ويعتمد بشدة على الموسيقى وقصة فيلم الرسوم المتحركة لعام 1992، وقد حصل على الدرجة الأولى في تصنيف المشاهدين.

تقول كاتلين تاف، رئيسة قسم التوزيع المسرحي في ديزني: "نحن سعداء. لقد حققنا شيئا يحتضنه المشجعون ويخرجون منه رغبة في المشاركة مع الآخرين."

"علاء الدين" من بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، ومن إخراج جاي ريتشي.

وتراجع فيلم الحركة "جون ويك: الفصل الثالث - بارابيلوم" (جون ويك 3) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 24.4 مليون دولار.