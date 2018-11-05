عقوبات إيران.. ترامب: لا أريد رفع أسعار النفط

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي، خوفا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين "لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق، لكن مع النفط نريد المضي بشكل أبطأ قليلا، لأنني لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في العالم".

وتابع "يمكنني أن أصل بالنفط الإيراني إلى نقطة الصفر، لكن ذلك قد يتسبب في صدمة للسوق، لا أريد رفع أسعار النفط".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران الاثنين حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.