عقوبات أميركية مرتقبة على حزب الله

أفادت مراسلة "الحرة" الجمعة بأن الكونغرس الأميركي وافق على مشروع قانون عقوبات جديدة على حزب الله.

وتهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر، والضغط على البنوك التي تتعامل معه والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران.

وبحسب مشروع القانون، سيحظر دخول أي شخص للولايات المتحدة يقدم دعما ماديا لحزب الله بأي طريقة كانت.

وينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذا.

ويعطي مشروع القانون للرئيس صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط إبلاغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن يبرر بأدلة أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي.

ويلزم القانون الإدارة الأميركية تقديم تقرير علني يفصل أصول العناصر القيادية في حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أي أفراد من الحكومة اللبنانية أو حتى نواب داعمين للحزب.

ولا تتعلق العقوبات بداعمي حزب الله بشكل مباشر فقط، وإنما تطال الداعمين أيضا لـكل من: بيت المال وجهاد البناء ومجموعة دعم المقاومة وقسم العلاقات الخارجية للحزب وقسم الأمن الخارجي للحزب وتلفزيون المنار وراديو النور والمجموعة الإعلامية اللبنانية.