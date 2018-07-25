عقوبات أميركية جديدة على البرنامج الكيماوي السوري

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات الأربعاء على خمس جماعات وثمانية أشخاص على صلة بالبرنامج الكيماوي السوري العسكري، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت البيان إن الجماعات والأشخاص المعاقبين كان لهم دور مركزي في توفير إلكترونيات للوكالة السورية المتخصصة بالأسلحة الكيماوية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب سيغال ماندلكر إن "استخدام سورية الوحشي للأسلحة الكيماوية، ما يشمل الهجمات الكيماوية على نساء وأطفال بريئين، سيظل مزروعا عميقا في وجداننا".

وأضاف "اليوم، نواصل حملتنا لمنع نظام الأسد من شن هجمات وحشية، وذلك باستهدافنا شبكات التوريد التي ساهمت في تطوير برنامج الأسلحة الكيماوية".