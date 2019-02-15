عقوبات أميركية على مقربين من مادورو

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق".

وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيان أصدرته حول الإجراءات، بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".

وتنص العقوبات على تجميد أصول المسؤولين الخمسة في الولايات المتحدة وتمنع أي أميركي من التعامل معهم.



وبين الخمسة، مانويل كيفيدو الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "الرئيس غير الشرعي" لشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بيدفيسا".

ومن المستهدفين أيضا، إيفان رافاييل هيرنانديز قائد الحرس الرئاسي ومدير الاستخبارات العسكرية، الذي قالت وزارة الخزانة إنه "مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعن قمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية".

واستهدفت العقوبات أيضا مانويل ريكاردو كريستوفر رئيس الاستخبارات الذي أشرف على "تعذيب جماعي وانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان واضطهاد جماعي" بحق المعارضة.

والرجلان الآخران هما قائد وحدة خاصة في الشرطة والمفوض الأول في جهاز الاستخبارات.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي اعترافها بالمعارض هوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، ووصف وزير الخارجية مايك بومبيو مادورو بأنه جزء "من دولة مافيا غير شرعية" مسؤولة عن انهيار فنزويلا الاقتصادي.

طائرات الجيش الأميركي تنقل مساعدات لفنزويلا

​ويأتي فرض العقوبات فيما أرسلت إدارة الرئيس دونالد ترامب شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى منطقة حدودية بين فنزويلا وكولومبيا باستخدام طائرات عسكرية، بحسب ما جاء في رسالة بريد إلكتروني تم تسريبها من قبل وزارة الخارجية إلى الكونغرس.

وسيبدأ وصول 250 طنا من الإمدادات الطارئة السبت إلى مدينة كوكوتا الحدودية، حيث يتم تخزين أطنان من صناديق إمدادات الطوارئ المختومة بالعلم الأميركي بالفعل في انتظار تسليمها إلى فنزويلا.

والرسالة الإلكترونية أرسلها الجمعة إلى وكالة أسوشيتد برس مساعد في الكونغرس غير مصرح له بمناقشة الأمر علنا.

وفيكا يدعم الجيش الأميركي منذ فترة طويلة بعثات المساعدات الإنسانية التي يقودها المدنيون حول العالم، تعد هذه المرة الأولى التي يتم استخدام طائرات عسكرية لنشر المساعدات لفنزويلا.