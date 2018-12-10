عقوبات أميركية على مسؤولين كوريين شماليين

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين كبار، من بينهم وزير الأمن العام "ردا على الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام".

وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن في بيان أنه تم استهداف "مسؤولين كوريين شماليين كبار يديرون أجهزة تمارس باسم النظام رقابة رسمية وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات أخرى بهدف قمع السكان والسيطرة عليهم".

وأضاف أن "هذه العقوبات تثبت دعم الولايات المتحدة المتواصل لحرية التعبير ورفضها الرقابة وانتهاك حقوق الإنسان".

وبحسب هذه العقوبات، وضعت واشنطن وزير الأمن العام جونغ كيونغ تايك على قائمة أميركية سوداء لدوره في الرقابة والانتهاكات.

وشملت العقوبات أيضا مدير دائرة التنظيم في حزب العمال الكوري شو ريونغ هاي، الذي يعتبر "الرجل الثاني الذي يمارس هيمنة على الحزب والحكومة والجيش" وفق الوزارة التي لفتت إلى أنه أيضا نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب.

واستهدفت واشنطن أيضا مدير دائرة الدعاية في الحزب باك كوانغ هو.

وستجمد أي أصول محتملة لهؤلاء في الولايات المتحدة وسيمنعون من القيام بتعاملات مع الأميركيين.