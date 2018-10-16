عقوبات أميركية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تمويل قوات الباسيج الإيرانية.

واتهم مسؤولون في البيت الأبيض هذه القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما ونشرهم في ساحات المعارك في سورية.

وتشمل العقوبات 20 شركة وكيانا إيرانيا ينشطون في الشرق الأوسط وأوروبا إضافة إلى خمس مؤسسات مالية إيرانية أخرى.

ومن بين هذه المؤسسات بنكا مهر اقتصاد وملت إيران، وشركة مباركه أصفهان للحديد.

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة على إيران في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على إيران في آب/أغسطس الماضي بعد ما أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع طهران.