عقوبات أميركية على شركة تعدين فنزويلية

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شركة ماينرفين للتعدين التابعة للحكومة الفنزويلية ورئيس الشركة أدريان بيردومو بهدف فرض مزيد من القيود على تمويل حكومة الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان أوغندا أنها تحقق في استيراد أكبر مصفاة أوغندية للذهب من فنزويلا.

وكانت واشنطن حذرت تجار الذهب من التعامل مع الذهب أو النفط الفنزويلي.

ويواجه مادورو ضغوطا مكثفة للتنحي في الوقت الذي تعاني فيه بلاده من أزمة اقتصادية عميقة كما تواجه حكومته تنديدات دولية واسعة النطاق بدعوى تزوير الانتخابات التي منحته فترة رئاسية جديدة العام الماضي.