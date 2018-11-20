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عقوبات أميركية على شبكة إيرانية روسية

مبنى الخزانة الأميركية

قالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ستة أفراد وثلاث كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا.

والأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.

وقال مراسل "الحرة" في البيت الأبيض إن العقوبات الأميركية تستهدف شبكة إيرانية روسية تلتف على العقوبات النفطية على إيران، مشيرا إلى أنها استخدمت شركة للأدوية لتهريب ملايين براميل التفط إلى سوريا.

وكانت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران والتي تشمل قطاعي النفط والمصارف قد دخلت حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الجاري.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

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