واشنطن تعاقب ثلاثة لدورهم بجنوب السودان

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على ثلاثة أشخاص من بينهم لواء سابق في الجيش الإسرائيلي، وذلك لتورطهم في توسيع النزاع في جنوب السودان.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان الجمعة إن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قيادة كيانات تزود الأطراف المتنازعة بالجنود والأسلحة والسيارات المدرعة بهدف تأجيج الفتن وإطالة الأزمة في جنوب السودان وتقويض جهود الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي دائم في المنطقة.

والثلاثة هم اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي إسرائيل زيف، وأوباك ويليام أولاوو، وجريجوري فاسيلي المقرب من رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مانديليكر "ننوي محاسبة هؤلاء الذين يقوضون الأمن وتربحوا من معاناة المدنيين وسهلوا العنف ضدهم".

وأضافت "كما أن مجلس الأمن الدولي سلط الضوء حديثا على عملية اغتصاب ومهاجمة مئات من السيدات والفتيات كجزء من تصعيد مروع في إطار العنف الجنسي في جنوب السودان، فإن الولايات المتحدة لن تتهاون في جهودها بشأن معرفة الذين يتربحون من الصراعات وعزلهم عن الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي".