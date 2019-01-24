عقوبات أميركية على كيانات إيرانية جديدة

أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات الإيرانية في سوريا وشركة طيران مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلى مندوب مبيعات أرمني يوفر خدمات لخطوط طيران ماهان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها "صنفت ميليشيتين إيرانيتين في سورية على أنهما تقدمان الدعم المادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني". والجماعتان المعنيتان هما "لواء فاطميون ولواء زينبيون".

وأضافت الوزارة أن إجراءات اتخذت أيضا ضد شركة قشم فارس إير، وهي شركة طيران مرتبطة بفيلق القدس وبشركة ماهان" المدرجة على القائمة الأميركية السوداء.