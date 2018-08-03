عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات إضافية في إطار ضغوطات واشنطن على النظام الكوري الشمالي.

وشملت العقوبات بنك "أغروسويوز" التجاري الروسي "لإجرائه أو تسهيله تعاملات مالية" مع ممثلي بنك التجارة الأجنبي الكوري الشمالي في روسيا.

وأدرجت الوزارة كذلك ري يونغ وون نائب ممثل بنك التجارة الأجنبي الكوري الشمالي على لائحة العقوبات.

وأضافت للائحة شركة "أونغوم" الكورية الشمالية و"داندونغ جونغ شينغ" الصينية لصلاتهما بالبنك الكوري الشمالي المشار إليه.

Treasury targets Russian bank and facilitators of North Korean UN Security Council violations, enforcing existing sanctions: https://t.co/raMQYEjBj6 — Treasury Department (@USTreasury) August 3, 2018

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على حكومة بيونغ يانغ في محاولة للضغط عليها حتى تتخلى عن برنامجيها النووي والصاروخي.

وتوصل الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل نحو شهرين في قمة تاريخية إلى تعهد بيونغ يانغ بالتخلي عن السلاح النووي.