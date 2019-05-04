عقوبات أميركية إضافية على نووي إيران

شدد وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو العقوبات على إيران الجمعة عبر زيادة القيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان لها أنه ابتداء من الرابع من أيار/مايو الحالي فإن أية مساعدة لتوسيع منشأة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات وكذلك الأمر بالنسبة لأية نشاطات تعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم طبيعي.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان لها أنه على إيران أن توقف كل النشاطات (الحساسية الانتشار) بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وشددت على أن الولايات المتحدة لن تقبل الأعمال التي تدعم مواصلة مثل هذا التخصيب، كما أنها لن تقبل بعد اليوم السماح بتخزين إيران للمياه الثقيلة التي أنتجتها والتي تتجاوز الحدود الحالية كما أنه يجب ألا تبقى هذه المياه متوفرة لإيران بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت أورتاغوس أن الوزير بومبيو يواصل الاعتقاد أنه على إيران أن تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية وبشكل كامل عن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي.

وجدد دعوته لإيران لوجوب وقف التخصيب وألا تسعى أبداً إلى إعادة معالجة البلوتونيوم.

وتعهد بيان الخارجية الأميركية بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.