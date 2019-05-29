طالبت بتعويض قدره "نصف مليون ريال" في حال طلاقها دون رغبتها.

هذا مجرد طلب واحد من جملة مطالب وضعتها سيدة سعودية شرطا قبل عقد قرانها، فوافق الزوج، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية سعودية.

تباهت السيدة بذلك لدرجة أنها قامت بنسخ صورة من عقد قرانها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والشروط الأخرى التي تضمنتها العقد:

- الحصول على منزل مستقل في الرياض.

- الحصول على خادمة.

- الحصول على حقوقها النظامية التي ينص عليه القانون.

- ألا يؤذيها زوجها بالقول أو الفعل.

- ألا يتزوج عليها.

وأثارت السيدة السعودية بمطالبها هذه جدلا كبيرا بين جمهور مواقع التواصل، ففيما رأي بعضهم أن تلك المطالب هي من حقوق الفتاة، وصفها آخرون بأنها شروط تعقيدية.

وتقدر الهيئة العامة للإحصاء السعودية عدد السعوديات المصنفات عوانس وتجاوزن سن 32 عاما، بنحو 227 ألف أنثى.