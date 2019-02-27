عقد على واتساب

يحتفل تطبيق واتساب بعيد ميلاده العاشر العام الحالي، بعدد مستخدمين يبلغ 1.5 مليار شهريا حول العالم.

وبدأ التطبيق في شهر شباط/ فبراير 2009 وسيلة للتواصل بالرسائل المكتوبة، وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته أحدث ثورة في عالم التواصل الاجتماعي بنقل الصور والفيديوهات.

واستطاع واتساب إتاحة خاصية مشاركة الموقع الجغرافي مع الآخرين في حزيران/ يونيو من عام 2010، وأتبعه بخاصية المراسلات مع المجموعات في 2011، ليصل عدد الرسائل المتداولة عبره يوميا بحدود مليار رسالة.

وفي 2014 بعد وصول عدد مشتركي واتساب إلى 500 مليون استحوذت شركة فيسبوك على الشركة المالكة للتطبيق، وأضافت خاصية إمكانية مشاهدة إذا ما قرأ المستلم الرسالة أم لا، وفي 2015 مكن المستخدمين من استخدام التطبيق على "الويب".

وخلال عام 2016 بلغت قاعدة مستخدمي واتساب مليار مستخدم حول العالم، ما دعا الشركة إلى إضافة خاصية الرسائل المشفرة من أجل ضمان سرية المعلومات التي يتداولها المستخدمون، وأتاحت مكالمات الفيديو بينهم بنهاية العام ذاته.

وفي عام 2018 أتاح واتساب المكالمات الجماعية للمستخدمين إضافة إلى خصائص أخرى.