أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تمديد عقده مع شركة أديداس الألمانية للتجهيزات الرياضية ثمانية أعوام لقاء 408 ملايين يورو.

ووقع نادي "السيدة العجوز" في 2015 عقدا مع عملاق التجهيزات الرياضية كان من المقرر أن يمتد حتى عام 2021، وينال بموجبه مبلغا ماليا يصل إلى 23.5 ملايين يورو.

أما العقد الجديد فسيدخل حيز التنفيذ بدءا من موسم 2019-2020 "ويستمر ثمانية أعوام"، حسب بيان للنادي.

وأضاف يوفنتوس المتصدر حاليا "خلال هذه الفترة، ستصبح أديداس الشريكة لكل الفرق في يوفنتوس"، في مقابل "مبلغ أقله 408 ملايين يورو".

وبموجب العقد، سينال يوفنتوس 51 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف المبلغ السابق، علما أن القيمة السنوية قد ترتفع نظرا إلى أن العقد يتضمن مكافآت مرتبطة بـ "كميات البيع" و"النتائج الرياضية".

ويأتي هذا العقد الجديد بعد أشهر من انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.