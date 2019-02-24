عفرين تتهم أنقرة: اعتقالات وخطف وأتاوات

اتهم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي السوري أنقرة بفرض تعتيم إعلامي على منطقة عفرين و"أوضاعها المزرية في ظل الاحتلال التركي".

وقال الحزب في بيان إن سكان المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، يتعرضون بشكل يومي لانتهاكات جديدة أو جرائم ترتكب دون أن يحاسب أحد عليها.

وأشار الحزب إلى تردي الوضع الأمني في المنطقة، وقال إن تردي الأوضاع أسفر الخميس عن "تفجير إرهابي بسيارة مفخخة ... أدى إلى وقوع شهيدين مدنيين ... وإصابة ما يقارب 20 آخرين بجروح".

وتشمل الانتهاكات التي يتهم بها الحزب الحكومة التركية والفصائل التي تدعمها، عمليات اعتقال واختطاف للمواطنين وفرض إتاوات وعمليات سرقة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير الجمعة حدوث انتهاكات مماثلة في عفرين.

وكانت القوات التركية وحلفاؤها من فصائل سورية معارضة اجتاحت مدينة عفرين بشمال غرب سوريا في آذار/مارس الماضي بعد عملية عسكرية استمرت لأسابيع.