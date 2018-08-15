عطل فني في 'الخطوط السعودية' في موسم الحج

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن "عطلا في نظام تخطيط الرحلات" أثر على حركة النقل الجوي بينما تستعد المملكة لاستقبال الحجاج.

وتحدثت الخطوط الجوية السعودية في بيان عن تأخر عدد من الرحلات بسبب هذا "العطل المفاجئ في نظام تخطيط الرحلات الجوية".

وقالت الشركة إنه "نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية الذي أثر على انتظام عدد من الرحلات الثلاثاء فقد بادرت الخطوط الجوية السعودية لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل".

وأضافت أنه "تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير".

وتابعت الخطوط الجوية السعودية أنها "تعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ وتؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة".

ويفترض ان يجري الحج هذه السنة بين 19 و24 آب/أغسطس.

ويتوقع أن يشارك فيه حوالي مليونا مسلم.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن أكثر من مليون حاج وصلوا إلى السعودية حتى الآن.